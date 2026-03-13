La Chiesa militare e il contributo per la costruzione della pace ciclo di incontri di Quaresima a Santa Giuliana

Nella chiesa militare di Santa Giuliana a Perugia si terrà un ciclo di incontri quaresimali nei prossimi tre sabati. Don Nicolas Hédreul, cappellano militare, condurrà gli appuntamenti dedicati al ruolo della Chiesa militare italiana nella promozione della pace. Gli eventi sono rivolti ai fedeli e si concentrano sulle attività e sui contributi di questa istituzione durante il ciclo di incontri.

Un ciclo di incontri quaresimali sul contributo della Chiesa militare italiana alla costruzione della pace sarà tenuto, nei prossimi tre sabati, da don Nicolas Hédreul, cappellano militare di Santa Giuliana a Perugia, con il titolo: chiesa militare di Santa Giuliana a Perugia. Da chiesa monastica a tempio risorgimentale per la pace. Le conferenze si svolgeranno nei giorni 14, 21 e 28 marzo, alle 15, nella chiesa di Santa Giuliana. Perugia si immerge nella luce: arriva Interactivo, lo show che trasforma l’auditorium San Francesco in un universo digitale . 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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