Ciclo di incontri sull’esistenza dell’uomo nella società di oggi | Tornatore e Isgrò gli ospiti del primo appuntamento

Inizia un ciclo di quattro incontri dedicati alla riflessione sull’esistenza dell’uomo nella società contemporanea. Il primo appuntamento vede come ospiti due figure di rilievo: un regista e un artista. L’obiettivo è creare un dialogo tra arte, memoria, istituzioni e responsabilità sociale, coinvolgendo protagonisti di spicco del panorama attuale. La serie di incontri intende esplorare diverse prospettive sul ruolo dell’individuo oggi.

Stefano De Martino (e Brenda Lodigiani), il silenzio di Rodriguez, il nuovo 'amore' di Hunziker e gli altri gossip da leggere nel weekend Un ciclo di quattro incontri, un dialogo aperto sull’esistenza dell’uomo nella società di oggi; un cantiere di pensiero tra arte e memoria, istituzioni e responsabilità sociale, affidato ai protagonisti del nostro tempo. Martedì 10 marzo alle 11.30 al Riso - Museo regionale d’Arte Moderna e Contemporanea saranno il regista premio Oscar Giuseppe Tornatore e un grande artista come Emilio Isgrò, in dialogo per la prima volta sabato 14 marzo, a inaugurare il ciclo “Cantiere cultura e del contemporaneo - Idee, esperienze e visioni sulla società di oggi”, ideato da Roberto Grossi e curato con Evelina De Castro, direttore del Museo Riso, che ospita e promuove l’intera iniziativa. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche: Ciclo di incontri a Modena dedicato poesie dell’Emilia Romagna, il primo appuntamento con Marco Fregni

Geopolitica in classe: primo appuntamento del nuovo ciclo di webinar organizzato da Deascuola. Il ruolo degli Stati Uniti oggiChe ruolo hanno oggi gli Stati Uniti nello scenario globale? E come spiegare a studenti e studentesse un Paese attraversato da profonde tensioni...

Contenuti utili per approfondire Ciclo di incontri sull'esistenza....

Temi più discussi: Un ciclo di incontri su salute e benessere: Per prenderci cura di noi con buonsenso; Gioco d’azzardo: al via il 12 marzo a Riccione un ciclo di incontri gratuiti di sostegno per i familiari; Ciclo di incontri sulle eccellenze dell’enoturismo; Alla Kalsa oratorio in mezz’ora, ciclo di incontri sul Vangelo di Giovanni.

Educhiamo al rispetto: nei luoghi della cultura campani un ciclo di incontri contro il bullismoLa Regione Campania promuove nove incontri dedicati alle famiglie e alla rete educativa delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Il programma, che prevede anche visite guidate gratuite, si ap ... napolitoday.it

Ciclo di incontri sulle eccellenze dell’enoturismoAl via un ciclo di incontri gratuito dedicato alla conoscenza del vino, dei territori di eccellenza e delle opportunità ... msn.com

Orizzonte Scuola. . Secondo ciclo sostegno Indire/Università: chi partecipa, rinuncia al contenzioso, offerta formativa entro il 5 marzo. https://www.orizzontescuola.it/secondo-ciclo-sostegno-indire-chi-partecipa-quando-partono-i-corsi-il-titolo-ottenuto-lo-special - facebook.com facebook

UNINT e l’ufficio placement e tirocini, organizza il ciclo di incontri dal titolo “JOB@UNINT – Prepararsi al colloquio di lavoro”. Gli incontri si terranno sabato 28 marzo 2026 e venerdì 10 aprile 2026 in presanza e in live streaming. Scopri di più: unint.eu/eventi/jo x.com