La fiamma olimpica attraversa Verona | tutte le modifiche alla viabilità previste per domenica 18 gennaio

17 gen 2026

Domenica 18 gennaio 2026, Verona sarà teatro del passaggio della Fiamma Olimpica, un evento che segna l’avvicinamento ai Giochi di Milano Cortina 2026. Per garantire la sicurezza e il buon svolgimento della cerimonia, sono previste modifiche temporanee alla viabilità nel centro urbano. Di seguito, vengono illustrate le variazioni alla viabilità e le eventuali restrizioni in vigore durante questa giornata.

Domenica 18 gennaio 2026 Verona ospiterà il passaggio della “Fiamma Olimpica”, uno degli appuntamenti simbolici in vista dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026. L’evento attraverserà il territorio comunale nel tardo pomeriggio e richiederà una serie di modifiche. 🔗 Leggi su Veronasera.itImmagine generica

