Gudmundsson torna dalla partita e trova la casa svaligiata dai ladri | Offro una ricompensa

Dopo la partita, Gudmundsson è rientrato a casa e ha trovato la sua abitazione svaligiata dai ladri. Il calciatore islandese ha riferito di aver scoperto le valigie aperte e gli oggetti sparsi in casa. In seguito, ha annunciato di voler offrire una ricompensa a chi fornirà informazioni utili per rintracciare i responsabili.