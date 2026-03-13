Gudmundsson torna dalla partita e trova la casa svaligiata dai ladri | Offro una ricompensa
Dopo la partita, Gudmundsson è rientrato a casa e ha trovato la sua abitazione svaligiata dai ladri. Il calciatore islandese ha riferito di aver scoperto le valigie aperte e gli oggetti sparsi in casa. In seguito, ha annunciato di voler offrire una ricompensa a chi fornirà informazioni utili per rintracciare i responsabili.
Tornato a casa, Gudmundsson ha trovato una brutta sorpresa. Il calciatore islandese ha scoperto che i ladri avevano svaligiato la sua abitazione. Gudmundsson offre una ricompensa a chi darà notizie utili per recuperare la refurtiva. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Ladri in casa Gudmundsson, colpo da 60mila euro. Il calciatore viola offre una ricompensaFirenze, 13 marzo 2026 – Non è la prima volta che succede: un calciatore è in campo e i ladri entrano in azione.
Leggi anche: Fiorentina: furto in casa di Gudmundsson, portati via oggetti di valore. “Offro ricompensa a chi darà informazioni”
Aggiornamenti e contenuti dedicati a Gudmundsson torna
Temi più discussi: Fiorentina al fotofinish, Ndour e Gudmundsson rimontano il Rakow; Kean out: formazioni ufficiali di Fiorentina-Parma; Le pagelle di Fiorentina-Parma 0-0: flop Harrison, muro Delprato, Gudmundsson evanescente; La Fiorentina soffre ma vince rimontando il Rakow: decide Gudmundsson su rigore in extremis.
Fiorentina-Parma, le pagelle: Gudmundsson fa il solletico, che errore Piccoli. Keita ha 4 polmoniPochissime emozioni ed un solo tiro in porta di parte viola. Al Franchi la partita valevole per la 28ª giornata di Serie A tra Fiorentina e Parma. tuttomercatoweb.com
De Gea torna determinante, Gudmundsson ancora in ritardoFirenze, 1 settembre 2025 – Le pagelle viola dopo il pareggio in casa del Torino. De Gea 7 - Le imprecisioni di Conference sono solo un ricordo. Può capitare anche ai più grandi di avere un attimo di ... sport.quotidiano.net
La Fiorentina torna ad allenarsi dopo lo 0-0 con il Parma: Kean svolge lavoro in palestra, occhi puntati anche su Gudmundsson - facebook.com facebook
Senza Solomon e con Kean in forte dubbio, Gudmundsson è chiamato ad accendere la luce della qualità. In Friuli un'altra prova trasparente (non aiutato dal modulo) x.com