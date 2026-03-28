Torino-Lione | la luce in fondo alla TAV Ecco cosa succede 2.000 metri sotto le Alpi

Nel sottosuoto delle Alpi, a circa 2.000 metri di profondità, si prepara a muoversi un grande macchinario lungo 235 metri, incaricato di scavare nella roccia del Moncenisio. La progressione della linea ferroviaria Torino-Lione procede silenziosamente, sfruttando il momento di minore attenzione pubblica per continuare i lavori, che si svolgono in un contesto di tensione e attese.

Il bruco d’acciaio lungo 235 metri è pronto ad affondare i denti nella roccia del Moncenisio. È la Tav che avanza in un silenzio da limbo e trae vantaggio dal clima da dimenticatoio per macinare chilometri in uno sturm und drang soffocato e lontano. Ma 2 mila metri sotto la montagna c’è poco da fischiettare: 3.300 addetti negli 11 cantieri lavorano giorno e notte per attraversare le Alpi e collegare il Corridoio Mediterraneo con la Torino-Lione. Sarà il traforo più lungo del mondo: 57,5 km in linea (quello del Gottardo misura 500 metri meno), due canne ferroviarie parallele per treni ad alta velocità destinati ad andare dritti, evitando di arrampicarsi fra i costoni come gli elefanti di Annibale e le caffettiere nei film sulle Rocky Mountains. 🔗 Leggi su Panorama.it

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