Tav Torino Lione la Corte dei Conti Ue | Costi superiori del 127% alle stime iniziali

La Corte dei Conti dell’Unione Europea ha rilevato che i costi della Tav Torino Lione sono superiori del 127% rispetto alle stime iniziali. Questa analisi, che riguarda otto grandi progetti infrastrutturali, evidenzia come le previsioni di spesa siano state superate in modo considerevole, suscitando attenzione sulle modalità di gestione e pianificazione di tali interventi.

I costi di costruzione della linea ferroviaria Torino-Lione si sono rivelati superiori del 127% rispetto alle stime iniziali e del 23% rispetto alle ultime verifiche effettuate dalla Corte dei Conti Ue risalenti al 2020. Lo indicano i revisori dei conti di Lussemburgo nell'ultima analisi su otto megaprogetti sulla rete infrastrutturale dell'Ue Ten-T, ricordando che la Tav dovrebbe essere inaugurata nel 2033 con un ritardo di altri tre anni rispetto a quanto stimato nel 2020 e di ben 18 anni rispetto a quanto originariamente previsto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Tav Torino Lione, la Corte dei Conti Ue: "Costi superiori del 127% alle stime iniziali" Ponte sullo Stretto, la Corte dei Conti: “Il nuovo contratto viola le norme Ue, rischio di aumento dei costi oltre il 50%”La Corte dei Conti ha segnalato che il nuovo contratto per il Ponte sullo Stretto viola le normative europee, rischiando un aumento dei costi superiore al 50%. Leggi anche: Mansioni superiori in Comune, dopo l'esposto alla Corte dei Conti la Cisl Fp scrive a prefettura e ministero Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Tav Torino-Lione, costi più che raddoppiati rispetto alle stime iniziali (e sarà completata con un ritardo di 18 anni) - La linea dovrebbe essere inaugurata nel 2033 con un ritardo di altri tre anni rispetto a quanto stimato nel 20 ... corriere.it

TAV Torino-Lione e variante Avigliana-Orbassano: il dibattito sul tracciato sotto la Collina Morenica https://www.lagendanews.com/tav-torino-lione-e-variante-avigliana-orbassano-il-dibattito-sul-tracciato-sotto-la-collina-morenica/ - facebook.com facebook

Con investimenti complessivi che sfiorano i 36 miliardi e con nodi strategici come Terzo Valico e Torino–Lione ora in fase decisiva, il #Piemonte è al centro di una strategia infrastrutturale nazionale come snodo europeo della mobilità e della logistica. LEGGI x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.