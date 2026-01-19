Tav Torino-Lione | costi raddoppiati pronta non prima del 2033 | il report Corte dei Conti UE

Il rapporto della Corte dei Conti Europea segnala un raddoppio dei costi per la Tav Torino-Lione, con un aumento del 127% rispetto alle stime iniziali e un ulteriore incremento del 23% negli ultimi sei anni. Le cause principali sono legate a fattori come la pandemia, il conflitto in Ucraina e questioni tecniche. La conclusione è che il completamento non sarà possibile prima del 2033, riflettendo le sfide economiche e logistiche del progetto.

Costi più che raddoppiati (+127%) rispetto alla proiezione iniziale e lievitati del 23% negli ultimi sei anni sotto il peso della pandemia, dell’invasione russa dell’Ucraina ed alcuni problemi tecnici. La Corte dei conti europea bolla il collegamento ferroviario Torino-Lione come il maggiore responsabile dell’aumento dei costi per il completamento delle infrastrutture-faro della rete transeuropea dei trasporti (Ten-T) insieme alla Rail Baltica, “regina” indiscussa dei rincari con costi iniziali quadruplicati e un aumento del 160% dal 2020. Non solo: la relazione sottolinea che il completamento delle opere entro il termine del 2030 non è più “improbabile”, come messo nero su bianco nell’anno dell’inizio della pandemia, ma è semplicemente “impossibile” a causa di crisi impreviste, aumenti dei costi e ulteriori ritardi nell’attuazione dei progetti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

