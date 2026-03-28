A Torchiarolo, in occasione della Domenica delle Palme, si svolgerà domani la tradizionale rappresentazione della “Passione Vivente”. L’evento coinvolge le strade del paese, con la partecipazione di diverse persone che metteranno in scena le scene della passione di Cristo. La manifestazione si tiene ogni anno e rappresenta un momento di forte coinvolgimento per la comunità locale.

Serviva davvero pubblicare il video dell'aggressione alla professoressa di francese? Non si tratta di una semplice processione, ma di una vera e propria rievocazione storica. Saranno infatti oltre 70 i figuranti che, indossando accurati abiti d’epoca, daranno vita ai momenti più significativi e dolorosi della Passione di Cristo. L’obiettivo è quello di trasmettere agli spettatori le stesse emozioni di duemila anni fa, trasformando il percorso urbano in un palcoscenico a cielo aperto. L’evento avrà inizio subito dopo la celebrazione della Santa Messa delle ore 18. Il corteo partirà da Largo la Chiesaper poi snodarsi attraverso i punti nevralgici del paese, toccando: piazza Castello, via Umberto I, via Brindisi, Il momento conclusivo presso l’Oratorio Giovanni Paolo II. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - Torchiarolo si prepara alla “Passione vivente”: un viaggio nel tempo tra fede e tradizione

Articoli correlati

Carnevale d’Abruzzo: Francavilla al Mare si prepara alla 71ª edizione tra carri, musica e tradizione di Patanello.Il Carnevale d’Abruzzo a Francavilla al Mare si appresta a vivere la sua 71esima edizione, una celebrazione radicata nella tradizione che quest’anno...

La tradizione si fa gioco con il presepe vivente immersivo: tra sfide, laboratori e dolci da gustareNel cuore del forese ravennate, il pomeriggio del 6 gennaio a Gambellara, la tradizione del presepe vivente si evolve in un’esperienza immersiva...