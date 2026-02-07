Carnevale d’Abruzzo | Francavilla al Mare si prepara alla 71ª edizione tra carri musica e tradizione di Patanello

Francavilla al Mare si prepara a festeggiare la sua 71ª edizione. Le date sono fissate per l’8, il 15 e il 17 febbraio, con carri, musica e tanta tradizione. La città si organizza per accogliere residenti e visitatori, con modifiche alla viabilità che garantiranno la sicurezza di tutti. La festa sta per cominciare, e l’atmosfera si fa già sentire tra le strade di Francavilla.

Il Carnevale d’Abruzzo a Francavilla al Mare si appresta a vivere la sua 71esima edizione, una celebrazione radicata nella tradizione che quest’anno si svolgerà l’8, il 15 e il 17 febbraio, promettendo un calendario ricco di eventi, spettacoli e, inevitabilmente, modifiche alla viabilità per garantire la sicurezza di residenti e visitatori. La manifestazione, uno dei momenti più attesi dell’anno per la comunità locale, prenderà ufficialmente il via domenica 8 febbraio in piazza Sirena con una cerimonia che vedrà la sindaca Luisa Russo consegnare simbolicamente le chiavi della città alla figura iconica di Patanello, maschera tradizionale che rappresenta l’anima del carnevale francavillese.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Carnevale Abruzzo Tripla sfilata dei carri allegorici, ballo e divertimento: a Francavilla c'è la 71esima edizione del Carnevale d'Abruzzo A Francavilla al Mare si svolge la 71ª edizione del Carnevale d’Abruzzo, un evento tradizionale che da anni anima le vie della città con sfilate di carri allegorici, musica e momenti di divertimento. Inizia il Carnevale d'Abruzzo a Francavilla al Mare: costo dei biglietti, percorso, modifiche alla viabilità Questa mattina a Francavilla al Mare è iniziata ufficialmente la 71esima edizione del Carnevale d'Abruzzo. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Carnevale Abruzzo Argomenti discussi: Carnevale d’Abruzzo 2026 a Francavilla al mare: sfilate l’8, 15 e 17 febbraio; E' tutto pronto per il Carnevale di Francavilla; Intelligenza artificiale, Beatles e Lady Gaga: ecco svelati i 5 carri del carnevale d’Abruzzo; Carnevale storico di Castignano. Inizia il Carnevale d'Abruzzo a Francavilla al Mare: costo dei biglietti, percorso, modifiche alla viabilitàL’apertura è prevista domenica, in piazza Sirena, con la cerimonia ufficiale alla presenza della sindaca Luisa Russo, che consegnerà simbolicamente le chiavi della città alla maschera tradizionale di ... chietitoday.it Tripla sfilata dei carri allegorici, ballo e divertimento: a Francavilla c'è la 71esima edizione del Carnevale d'AbruzzoL'evento diventato una tradizione irrinunciabile è in programma nelle due domeniche precedenti al Carnevale e nel giorno di martedì grasso; il palco principale sarà allestito in piazza Sirena, l'ingre ... chietitoday.it Carnevale 2026 lungo A24 e A25: un viaggio tra colori, sapori e tradizioni! Dal Carnevale d'Abruzzo di Francavilla al Mare, il più antico della regione, alle sfilate che animano L’Aquila, Sulmona, Teramo e Chieti, fino alle feste della costa tra Giulianova, Marti facebook #Febbraio è il mese del #Carnevale e in Abruzzo le case si riempiono di profumi e dolci rituali. Castagnole, cicerchiata, sgaiozzi: piccoli peccati di gola che raccontano festa, condivisione e tradizione! shorturl.at/xHMNp #abruzzo #viaggioinabruzzo #tradizio x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.