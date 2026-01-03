La tradizione si fa gioco con il presepe vivente immersivo | tra sfide laboratori e dolci da gustare

Il 6 gennaio a Gambellara, nel cuore del forese ravennate, la tradizione del presepe vivente si trasforma in un’esperienza immersiva. Tra sfide, laboratori e dolci da gustare, questa iniziativa offre un’occasione per riscoprire le radici natalizie in un contesto autentico e coinvolgente, mantenendo vivo il senso di comunità e tradizione.

Nel cuore del forese ravennate, il pomeriggio del 6 gennaio a Gambellara, la tradizione del presepe vivente si evolve in un’esperienza immersiva unica nel suo genere. Non più semplici spettatori, ma protagonisti attivi di un Villaggio Millenario ricostruito ad hoc dal Comitato Cittadino (con. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - La tradizione si fa gioco con il presepe vivente immersivo: tra sfide, laboratori e dolci da gustare Leggi anche: A Terrazzo si rinnova la tradizione del Presepe Vivente Leggi anche: A Camporeale torna il presepe vivente: un viaggio tra spiritualità, cultura e tradizione La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. La tradizione si fa gioco con il presepe vivente immersivo: tra sfide, laboratori e dolci da gustare; Sorisole: aperta fino al 6 gennaio la «Caccia al presepe»; Teniamo vive le nostre tradizioni. Con la Cavalcata dell’Assunta prende vita il presepe vivente; La «battaglia» delle tradizioni natalizie: panettone o pandoro? Presepe o albero? Cenone o pranzo?. Il presepe vivente a Pievefavera 10 anni dopo il sisma - Ad animare le scene di vita quotidiana e della Natività, 140 figuranti. rainews.it

Gasparri sul presepe napoletano: "Anima del Natale, va insegnato ai più giovani" - Il capogruppo di Forza Italia al Senato celebra San Gregorio Armeno: "Racchiude la memoria cristiana e l’identità culturale di Napoli" ... napolitoday.it

La «battaglia» delle tradizioni natalizie: panettone o pandoro? Presepe o albero? Cenone o pranzo? - A seconda della provenienza geografica e delle tradizioni famigliare, i festeggiamenti del Natale variano di casa in casa. corriere.it

Il gioco della tombola anche a Chioggia ha una tradizione che si perde nel tempo. Ancora oggi, in alcune case, le donne si radunano, il pomeriggio, per infinite partite di tombola. - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.