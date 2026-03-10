Su X è comparsa una foto di Tony Pitony senza maschera, e molti utenti hanno subito commentato paragonandolo a Matteo Salvini. La discussione si è concentrata sull’aspetto fisico e sul confronto tra le due figure. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alla provenienza della foto o alle motivazioni dietro la condivisione. La scena ha attirato l’attenzione di diversi utenti online.

Nelle scorse ore, su X, l’utente Lorenzo Mega ha pubblicato la foto di un uomo sostenendo che sia Tony Pitony senza maschera. Il post è stato preso d’assalto e molte persone hanno ravvisato una certa somiglianza con Matteo Salvini. A commentare l’immagine ironicamente è stato anche lo stesso leader della Lega. Opportuno sottolineare che al momento non ci sono conferme in merito al fatto che l’uomo della foto in questione sia realmente il cantante siracusano. Spunta una presunta foto di Tony Pitony senza maschera: "Uguale a Salvini" La reazione del leader della Lega Perché il cantante porta la maschera per non essere riconosciuto Spunta una presunta foto di Tony Pitony senza maschera: “Uguale a Salvini” “Tony Pitony senza maschera, non ringraziatemi”, ha scritto Lorenzo Mega nel divulgare lo scatto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Spunta una presunta foto di Tony Pitony senza maschera, "ma è uguale a Salvini": la reazione del ministro

