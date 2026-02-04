Tonali via dal Newcastle? Tra l’ipotesi ritorno in Serie A e i top club alla finestra | svelati i piani del centrocampista

Sandro Tonali potrebbe lasciare il Newcastle a fine stagione. Le voci parlano di un possibile ritorno in Serie A o di interesse da parte di alcuni grandi club europei. Per ora, il centrocampista e il club inglese non confermano niente, ma le trattative sono in corso. La situazione resta aperta e l’idea di un addio non è ancora esclusa.

