La Juventus ha mostrato interesse per il centrocampista, che da tempo è seguito dai bianconeri. Tuttavia, le trattative per il suo trasferimento a Torino si sono complicate e diventano sempre più difficili da portare avanti. La situazione attuale indica che il trasferimento potrebbe non andare a buon fine. La società torinese continua a monitorare la situazione, ma non ci sono ancora sviluppi concreti.

Tonali Juve, la Vecchia Signora è da tempo sulle sue tracce ma il possibile trasferimento a Torino del centrocampista è sempre più difficile. La Juve continua a guardare con interesse al mercato dei grandi ritorni, ma la strada che porta a Sandro Tonali appare sempre più in salita. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube, il calciatore sta offrendo prestazioni di altissimo livello al Newcastle, attirando l’attenzione delle principali potenze inglesi. MERCATO JUVE, LE ULTIME Il profilo dell’ex milanista è da tempo un obiettivo bianconero, tuttavia, l’ostacolo principale è di natura economica e finanziaria. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Tonali Juve, i bianconeri lo seguono da tempo ma il possibile trasferimento a Torino del centrocampista è sempre più difficile. Le ultimissime

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