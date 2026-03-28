Il centrocampista si allontana definitivamente dalla Juventus e il suo futuro sembra essere ormai in Inghilterra. Tre grandi club inglesi hanno mostrato interesse per il giocatore, rendendo difficile un possibile trasferimento in Italia. La situazione si va delineando come un’ipotesi sempre più remota per la squadra bianconera, con le trattative che si concentrano sui club britannici.

Tonali Juve, il centrocampista si allontana in maniera definitiva dai bianconeri e il suo futuro sembra essere saldamente in Inghilterra. La Juventus deve rassegnarsi ad abbandonare un grande obiettivo per il proprio centrocampo. Secondo le indiscrezioni rivelate dall’esperto Fabrizio Romano, l’ipotesi di vedere Sandro Tonali in Italia risulta essere praticamente impossibile per l’estate. La dirigenza sperava di riportarlo in patria per innalzare la qualità della rosa affidata a Luciano Spalletti, tuttavia l’intenzione di proporre un importante contratto si è scontrata duramente con le inarrivabili valutazioni britanniche, spegnendo le residue speranze dei bianconeri, ormai costretti a virare tempestivamente su altre opzioni europee per rafforzare il reparto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Tonali Juve resta un affare praticamente impossibile: tris di big inglesi su di lui, cosa può succedere in estate

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