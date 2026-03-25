Nikola Vlasic sta vivendo una stagione da record con il Torino, attirando l’interesse di due importanti club europei. Secondo quanto riportato da fonti sportive, le sue prestazioni sono state così impressionanti da suscitare l’attenzione di squadre di alto livello. Le trattative di mercato potrebbero portare a cambi di maglia per il trequartista croato nelle prossime settimane, con sviluppi ancora da definire.

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© Calcionews24.com - Calciomercato Torino: stagione da record per Vlasic, due big hanno posato gli occhi sul trequartista croato! Di chi si tratta e cosa può succedere in estate

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