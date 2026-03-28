Sandro Tonali potrebbe lasciare il Newcastle durante la prossima sessione di mercato estiva. Il calciatore italiano è al centro di trattative tra il club inglese e il Napoli, con quest’ultimo che avrebbe mostrato interesse. Al momento, non sono stati resi noti dettagli ufficiali o accordi definitivi, ma si parla di un possibile trasferimento in Italia.

Sandro Tonali rappresenta un obiettivo complicato per il Napoli dell’estate prossima. Secondo Pasquale Salvione del Corriere dello Sport, intervenuto a Radio Tutto Napoli, la valutazione dell’ex centrocampista del Milan supera i 60-70 milioni di euro, rendendo l’operazione difficile nelle attuali condizioni economiche degli azzurri. Tonali: il costo blocca tutto. La questione non è semplicemente una mancanza di volontà. L’investimento richiesto è spropositato considerando la struttura della rosa partenopea e i vincoli di bilancio. Salvione sottolinea come De Laurentiis, nonostante le nuove regole sul fair play finanziario che favoriscono il Napoli rispetto ad altri club, non possa permettersi un colpo di questa portata senza cedere un giocatore di rilievo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Tonali verso l’addio al Newcastle, Napoli possibile? Arriva l’annuncio!

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