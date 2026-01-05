Addio al mito del bravo bambino | lo psicologo spiega perché non devi pretendere che tuo figlio ti obbedisca

L'idea del bambino sempre obbediente può limitare lo sviluppo dell'autonomia e delle competenze emotive. Lo psicologo Luca Fruscillo illustra perché aspettarsi un'ubbidienza totale non è realistico né benefico, e come un approccio più equilibrato possa favorire una crescita sana e consapevole dei figli. In questo approfondimento, si chiariscono le ragioni per cui è importante rivedere le aspettative e promuovere un rapporto basato sulla comprensione e il rispetto reciproco.

L'obbedienza cieca ostacola l'autonomia e la crescita emotiva. Il pedagogista Luca Fruscillo spiega a Fanpage.it spiegano perché educare ai valori è più efficace che imporre regole e sottomissione. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

