Tolto il braccialetto elettronico ad Alessandro Basciano | Sta venendo a galla tutta la verità

A Milano, un uomo è stato rimosso dal braccialetto elettronico dopo un procedimento legale. Le autorità hanno dichiarato che la rimozione si lega a un’indagine in corso e che la verità sta emergendo. Durante un intervento pubblico, un rappresentante delle forze dell’ordine ha affermato che chi utilizza i tribunali per diffondere false informazioni deve essere punito.

Milano, 28 marzo 2026 – “Chi sta utilizzando le aule di Tribunale per sostenere cose non vere, deve essere punito. Pian piano sta venendo fuori tutta la verità ”. Cos ì Alessandro Basciano ha commentato la decisione del gup di Milano di accogliere la sua istanza d i revoca della misura del braccialetto elettronico disposta sei mesi fa nel procedimento, adesso in fase di udienza preliminare, in cui il dj risponde di stalking ai danni dell 'ex compagna e modella Sophie Codegoni. "È necessario fare chiarezza” ha aggiunto Basciano riferendosi al fatto che, tra i motivi che hanno indotto il giudice a cancellare il precedente provvedimento, c'è il fatto che Codegoni si è trasferita in un appartamento a 300 metri da casa sua “dimostrando - ha spiegato il difensore, Leonardo D'Erasmo - di non aver alcun timore del mio assistito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tolto il braccialetto elettronico ad Alessandro Basciano: “Sta venendo a galla tutta la verità” Articoli correlati Leggi anche: Stop al braccialetto elettronico per Alessandro Basciano, revocato dopo il trasloco di Sophie Codegoni Basciano, revocato il braccialetto elettronico: decisiva la scelta di Sophie Codegoni di trasferirsi vicino all’exNuovo sviluppo nella vicenda giudiziaria che coinvolge Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. Una selezione di notizie su Alessandro Basciano Stop al braccialetto elettronico per Alessandro Basciano, revocato dopo il trasloco di Sophie CodegoniAlessandro Basciano non dovrà più indossare il braccialetto elettronico. La decisione del giudice arriva dopo che Sophie Codegoni ha deciso di trasferirsi a Milano a poche centinaia di metri da dove ... virgilio.it Basciano, revocato il braccialetto: decisiva la scelta di Codegoni di trasferirsi a 300 metri dall’exIl giudice revoca il braccialetto elettronico a Basciano: la scelta di Sophie Codegoni di abitare vicino all’ex compagno cambia le condizioni che avevano ... fanpage.it