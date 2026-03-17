Tiro a volo Nazionale di Skeet pronta per la Coppa del Mondo di Tangeri

La squadra italiana di Skeet ha concluso il raduno al TAV Bottaccia di Roma e si prepara a partire il 25 marzo per Tangeri. Nove atleti rappresenteranno l’Italia alla prima tappa della Coppa del Mondo ISSF di questa stagione, che si svolgerà in Marocco. La competizione vedrà gli italiani impegnati in diverse discipline e si svolgerà nel rispetto delle normative internazionali.

La Nazionale italiana di Skeet ha completato il raduno al TAV Bottaccia di Roma. Nove azzurri in partenza per Tangeri il 25 marzo per la prima Coppa del Mondo ISSF della stagione. Si è concluso domenica 15 marzo, presso il TAV Bottaccia di Roma, il raduno tecnico nazionale della Squadra Azzurra di Skeet, organizzato dalla FITAV in preparazione alla prima prova di Coppa del Mondo ISSF in programma a Tangeri, in Marocco, dal 25 marzo al 3 aprile. Tre giornate di lavoro intenso e mirato che hanno segnato l’avvio concreto del calendario internazionale delle specialità olimpiche. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

Articoli correlati

Leggi anche: Tiro a volo: Italia, nel mirino la prima tappa di Coppa del Mondo a Tangeri

Tiro a segno e tiro a volo: date e criteri di qualificazione per le Finals di Coppa del Mondo a RomaMentre la stagione internazionale è già decollata, con gli Europei a 10m a Yerevan che hanno emesso i primi verdetti, il tiro a segno e il tiro a...

Contenuti e approfondimenti su Tiro a volo Nazionale di Skeet pronta...

Temi più discussi: Tiro a volo: 235 giovani promesse in pedana per l’Uno d’Oro; Campionati Regionali Invernali di tiro a volo: in Campania il maggior numero di partecipanti; A Vetralla (Viterbo) si assegnano i titoli del Campionato d’Inverno di Tiro Combinato e Country Rifle; Tiro a volo: 228 giovani e giovanissimi in pedana per l’Uno d’Oro.

Tiro a volo: Da giovedì gli Europei, si comincia con lo SkeetLe pedane del Centro Tecnico Nazionale della Federazione Francese di Tiro, già sede delle gare di Tiro a Volo e Tiro a Segno dell'Olimpiade di Parigi 2024, tornano protagoniste con gli Europei 2025. ansa.it

Tiro a volo: Mondiali skeet, Italia d'argento a squadre uominiNessun italiano è andato oggi a medaglia ai mondiali di tiro a volo in corso ad Atene, dove sono stati assegnati i titoli iridati di skeet, ma l'Italia si è consolata con la medaglia d'argento a ... ansa.it

Al Tav Bottaccia di Roma proseguono i lavori del primo raduno tecnico dell’anno di Skeet, tappa fondamentale da cui prenderanno forma per gli Azzurri i programmi di affinamento tecnico che li accompagneranno per tutta la stagione internazionale. Dopo l - facebook.com facebook