Arrestato l'influencer Totò Mazzotta il re degli scherzi | trovato con 1,5 chili di cocaina da 200mila euro

Un influencer noto sui social per i suoi video nei bar del Salento è stato arrestato dalla Guardia di Finanza. È stato trovato in possesso di circa 1,5 chili di cocaina, con un valore stimato di circa 200mila euro. L’uomo, di 65 anni, è noto anche come “re degli scherzi”. L’arresto è stato effettuato durante un’operazione delle forze dell’ordine.

Il 65enne Salvatore Mazzotta è stato arrestato dalla Guardia di Finanza perché in possesso di 1,5 chili di cocaina: si tratta dell'influencer noto sui social per i suoi video nei bar del Salento. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Influencer arrestato a Lecce: trovato con 1,5 chili di cocainaABBONATI A DAYITALIANEWS Fermato dalla Guardia di Finanza Salvatore Mazzotta, 65 anni, noto sul web per i suoi video virali, è stato arrestato dopo... A L’Eredità la campionessa Gabriella vince 200mila euro e poi si ritira: “È giusto lasciare il posto ad altri”Nella puntata del 19 febbraio de l'Eredità, dopo aver vinto un montepremi totale di 260mila euro, la campionessa Gabriella decide di ritirarsi: "È... Altri aggiornamenti su Totò Mazzotta Argomenti discussi: Dagli scherzi sui social ai guai per droga: arrestato il noto influencer Salvatore Mazzotta con oltre un chilo di cocaina. Influencer di Lecce arrestato con un 1,5 chili di cocaina: la parabola di Totò, re degli scherziLe sue candid camera sono virali in Salento, così come lo è diventata subito la notizia dell’arresto eseguito in flagranza di reato dalla Finanza: Salvatore ... bari.repubblica.it Dagli scherzi sui social ai guai per droga: arrestato il noto influencer Salvatore Mazzotta con oltre un chilo di cocainaLECCE - Il maschio alfa dello scherzo, così come si autodefinisce sui social dove i suoi video spopolano, finisce in carcere per droga. Una parabola ... corrieresalentino.it