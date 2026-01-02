Cassino si ribalta con l’auto dopo aver bevuto | 43enne denunciato per guida in stato di ebbrezza

Da frosinonetoday.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata del 24 dicembre, un incidente a Cassino ha coinvolto un uomo di 43 anni, che si è ribaltato con l’auto dopo aver consumato alcol. I Carabinieri, intervenuti sul posto, hanno effettuato gli accertamenti e denunciato il conducente per guida in stato di ebbrezza. L’episodio evidenzia l’importanza di rispettare le norme sulla sicurezza stradale e di evitare comportamenti rischiosi alla guida.

Nei giorni scorsi, al termine degli accertamenti, i Carabinieri della Stazione di Cassino hanno deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica un uomo di 43 anni, incensurato e residente in città, a seguito di un incidente stradale avvenuto nella tarda serata del 24 dicembre u. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

cassino si ribalta con l8217auto dopo aver bevuto 43enne denunciato per guida in stato di ebbrezza

© Frosinonetoday.it - Cassino, si ribalta con l’auto dopo aver bevuto: 43enne denunciato per guida in stato di ebbrezza

Leggi anche: L'incidente fra tre auto al Villaggio Mosè, 29enne denunciato per guida in stato d'ebbrezza

Leggi anche: Incidente al Villaggio Mosè: ciclomotore contro auto, denunciato 38enne per guida in stato d'ebbrezza

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Cassino, morta dopo la visita in ospedale: tre medici indagati - Malore fatale dopo essere stata visitata al pronto soccorso dell’ospedale Santa Scolastica di Cassino: tre medici indagati. ilmessaggero.it

Cassino, microcar si ribalta in una rotatoria, grave un 17enne - All'altezza di una rotatoria in via Folcara un 17enne ha perso il controllo della microcar che stava guidando. rainews.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.