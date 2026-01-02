Cassino si ribalta con l’auto dopo aver bevuto | 43enne denunciato per guida in stato di ebbrezza

Nella serata del 24 dicembre, un incidente a Cassino ha coinvolto un uomo di 43 anni, che si è ribaltato con l’auto dopo aver consumato alcol. I Carabinieri, intervenuti sul posto, hanno effettuato gli accertamenti e denunciato il conducente per guida in stato di ebbrezza. L’episodio evidenzia l’importanza di rispettare le norme sulla sicurezza stradale e di evitare comportamenti rischiosi alla guida.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.