Tiger Woods arrestato e incriminato per guida in stato di ebbrezza dopo un incidente in Florida

Il 23 ottobre, un noto golfista è stato arrestato in Florida in seguito a un incidente stradale. Lo sceriffo della contea di Martin ha dichiarato che l’atleta era sotto l’effetto di “qualche tipo di farmaco o droga” al momento dell’incidente. Successivamente, l’individuo è stato incriminato per guida in stato di ebbrezza. Non sono stati forniti ulteriori dettagli riguardo al processo o alle circostanze dell’incidente.

: secondo quanto riferito dallo sceriffo della contea di Martin, il golfista sarebbe stato sotto l’effetto di "qualche tipo di farmaco o droga". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Paura per Tiger Woods: incidente stradale in Florida, la macchina si ribaltaTiger Woods è stato coinvolto in un incidente a Jupiter Island, in Florida, nel pomeriggio di venerdì. Leggi anche: Tiger Woods, incidente stradale per il campione di golf Tutti gli aggiornamenti su Tiger Woods Argomenti discussi: Divorzi vip, da Francesco Totti e Ilary Blasi a Bill e Melinda Gates: ecco quelli più costosi, quando una separazione costa milioni di euro. Tiger Woods coinvolto in un incidente, la sua auto si ribalta: cosa è successo e le condizioniEnnesimo spavento per Tiger Woods. La leggenda del golf è rimasta coinvolta in un incidente stradale a Jupiter, in Florida, dove risiede. L’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di venerdì 27 marzo ... corrieredellosport.it Paura per Tiger Woods. La leggenda del golf si ribalta con l'auto: le condizioni e cosa è successoSono ore di apprensione per il campione classe '75, rimasto coinvolto in un sinistro nei pressi della propria abitazione in Florida ... tuttosport.com