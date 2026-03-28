Un famoso giocatore di golf è stato arrestato dopo essere stato coinvolto in un grave incidente stradale e trovato positivo all'alcoltest. L'episodio si è verificato in una mattina, e l'uomo è stato portato in custodia dalle forze dell'ordine. Al momento, non sono stati rilasciati ulteriori dettagli sulla situazione o sulle eventuali conseguenze legali.

Il mondo dello sport è stato scosso da una notizia improvvisa e drammatica che riguarda una delle icone più grandi del golf mondiale. Secondo quanto riportato dalle autorità della Florida, Tiger Woods è stato arrestato e formalmente incriminato con l’accusa di guida in stato di ebbrezza. L’episodio si è verificato nella giornata di venerdì 27 marzo 2026, quando il celebre campione è rimasto coinvolto in un pauroso incidente stradale a Jupiter Island, nella contea di Martin. Le prime ricostruzioni fornite dagli inquirenti dipingono un quadro preoccupante sulla dinamica del sinistro e sulle condizioni psicofisiche in cui si trovava il golfista al momento dell’impatto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Tiger Woods arrestato per guida in stato d’ebbrezza dopo il terribile incidente stradale

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