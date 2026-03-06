Dal 6 marzo, su Rai1, torna The Voice Generations condotto da Antonella Clerici. La seconda edizione del talent musicale, che coinvolge diverse generazioni di cantanti, presenta coach e un meccanismo di gara rinnovato. Si tratta dello spin-off del format già noto, con un nuovo focus sulla musica e con la partecipazione di più gruppi di artisti.

Dopo il successo delle altre versioni del format, da oggi su Rai 1 torna The Voice Generations, il terzo spin spin-off del talent musicale che mette la musica al centro e giunge così alla seconda edizione. Stasera Antonella Clerici dà il via alle Blind Auditions con la prima di quattro puntate, che andranno in onda in onda sempre di venerdì, fino alla finale del 27 marzo. Questa prima puntata va in onda stasera, venerdì 6 marzo, alle 22: stasera Rai 1 alle 20 trasmetterà in diretta la Cerimonia d’Apertura delle Paralimpiadi dall’Arena di Verona. Tutti gli appuntamenti saranno comunque disponibili anche su RaiPlay, dove durante la messa in onda verranno pubblicate le clip di tutte le esibizioni, oltre ai momenti più emozionanti della serata. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - The Voice Generations torna su Rai1 dal 6 marzo con Antonella Clerici. Coach, meccanismo di gara e anticipazioni della seconda edizione

The Voice Kids 2026 con Antonella Clerici su Rai1: giudici, coach e anticipazioniTutto pronto per la nuova edizione di The Voice Kids 2026, la versione junior del talent show condotto da Antonella Clerici in prima serata su Rai1.

Anticipazioni The Voice Generations, Antonella Clerici torna con il format che unisce musica e affettiTorna su Rai1 uno dei programmi più amati dal pubblico televisivo, ovvero The Voice Generations, lo spin-off del celebre talent che mette al...

Tutto quello che riguarda The Voice Generations.

Temi più discussi: Al via The Voice Generations; Torna il terzo spin-off di The Voice: Generations, sempre con Antonella Clerici; The Voice Generations: coach, a che ora va in onda la prima puntata, tutto quello che c'è da sapere; Fare meglio di C'è Posta per Te è stata una soddisfazione. Cosa farà dopo The Voice Generation? Devo stare a riposo per un problema di cui soffro da anni: parla Antonella Clerici.

The Voice Generations: coach, a che ora va in onda la prima puntata, tutto quello che c'è da sapereDa venerdì 6 marzo in prima serata su Rai 1 torna il talent show dedicato agli aspiranti cantanti di generazioni diverse ... corriere.it

Anticipazioni The Voice Generations, Antonella Clerici torna con il format che unisce musica e affettiThe Voice Generations torna su Rai 1 con Antonella Clerici e gli storici giudici: coppie e famiglie pronte a cantare insieme davanti ai coach ... dilei.it

Venerdì 6 marzo, è un giorno speciale a #Èsempremezzogiorno! Questa sera parte la nuova stagione di The Voice Generations. E allora si comincia proprio da qui… con una bella atmosfera sanremese e una canzone che scalda subito il cuore! Seguici s - facebook.com facebook

Dopo i Senior e i Kids, #Rai1 ora punta a performance formato famiglia: da stasera in prima serata arriva #TheVoiceGenerations con @antoclerici. x.com