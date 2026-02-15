The Voice Kids le pagelle della finale | Clerici beffata dai coach 7 Noemi strepitosa 9 Matteo immenso 10

Nella finale di The Voice Kids, Noemi si distingue con un punteggio di 9, mentre Matteo riceve il massimo dei voti, 10, dimostrando una padronanza sorprendente. La serata, che si è svolta nella notte di San Valentino, ha regalato momenti intensi e inattesi, lasciando il pubblico senza parole. I coach sono stati protagonisti di alcune battute scherzose, mentre la conduttrice Clerici ha subito qualche battuta di troppo, finendo per essere “beffata”.

Non poteva che essere una serata ricca di emozioni e sorprese quella della finale di The Voice Kids, che ha chiuso i battenti nella serata di San Valentino. È stata Antonella Clerici a proclamare il vincitore dello show dedicato ai più piccoli: ad aver deciso, insieme ai quattro super giurati Mara Maionchi, Nina Zilli, Ema Stokholma e Enrico Melozzi, è stato il pubblico in studio. Sempre presenti i giudici fissi Arisa, Loredana Bertè, Nek e Clementino e Rocco Hunt, che hanno visto sbocciare il talento dei loro ragazzi sul palco: l'edizione si è chiusa con la vittoria di Matteo Trullu, 13enne dal talento cristallino che ha lasciato tutti senza fiato.