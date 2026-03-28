The Elder Scrolls | Blades sta per chiudere | ecco quando Bethesda spegnerà i server

The Elder Scrolls: Blades, il gioco free-to-play della serie GDR di Bethesda, sta per terminare i servizi online. Dopo alcuni anni di presenza sul mercato, la società ha annunciato la chiusura dei server e la fine del supporto per il titolo. La decisione interesserà tutti gli utenti che ancora giocano e utilizza questa versione dello spin-off.

The Elder Scrolls: Blades, lo spin-off free-to-play della celebre saga GDR di Bethesda Game Studios, si prepara a dire addio ai giocatori dopo diversi anni di attività. La casa di sviluppo ha infatti confermato che i server del titolo verranno spenti definitivamente il 30 giugno 2026. L’annuncio è emerso inizialmente attraverso un messaggio interno al gioco, poi condiviso dagli utenti sui social e sui forum della community. Per accompagnare la chiusura, gli sviluppatori hanno deciso di rendere quasi tutti gli oggetti del negozio virtuale praticamente gratuiti fino alla fine del servizio. La decisione segna la conclusione di un progetto nato per portare l’universo di The Elder Scrolls anche su dispositivi mobili e su Nintendo Switch. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - The Elder Scrolls: Blades sta per chiudere: ecco quando Bethesda spegnerà i server Articoli correlati Un remake di The Elder Scrolls Morrowind non funzionerebbe a causa del “tempo”, per un ex BethesdaSecondo Bruce Nesmith, storico sviluppatore Bethesda che ha lasciato lo studio nel 2021, un remake di The Elder Scrolls III: Morrowind oggi... The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, Bethesda annuncia la versione Nintendo Switch 2Bethesda amplia il proprio supporto a Nintendo Switch 2 annunciando ufficialmente The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered per la nuova console. Aggiornamenti e contenuti dedicati a The Elder Scrolls The Elder Scrolls: Blades chiuderà i battenti tra pochi mesiThe Elder Scrolls: Blades chiuderà definitivamente il 30 giugno 2026: Bethesda spegnerà i server del suo spin?off mobile dopo sei anni di attività ... multiplayer.it Lesser known TES game The Elder Scrolls: Blades officially shuts down this JuneBlades? Then we’ve got bad news for you. This mobile and Nintendo Switch spin-off is officially being shut down in June of this year. And, so far, there are no plans to make it playable offline. This ... gamespew.com