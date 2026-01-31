Un remake di The Elder Scrolls Morrowind non funzionerebbe a causa del tempo per un ex Bethesda

Bruce Nesmith, ex sviluppatore Bethesda, dice che un remake di Morrowind non funzionerebbe oggi. Secondo lui, il problema principale è il tempo. La tecnologia e le aspettative sono cambiate troppo, e riadattare quel gioco richiederebbe troppo. Nesmith spiega che rifare Morrowind ora non sarebbe semplice come un tempo.

Secondo Bruce Nesmith, storico sviluppatore Bethesda che ha lasciato lo studio nel 2021, un remake di The Elder Scrolls III: Morrowind oggi difficilmente funzionerebbe. In un'intervista ha spiegato che il problema non è solo tecnico, ma anche culturale e progettuale. Il gioco è troppo vecchio e il tempo ne ha messo in luce limiti che la nostalgia tende a nascondere. A differenza di Oblivion, Morrowind rischierebbe di non superare la prova del presente. Per questo, l'idea di un ritorno diretto appare poco realistica. Il primo grande ostacolo riguarda il codice sorgente originale. Secondo Nesmith, Bethesda potrebbe non averlo più o non essere in grado di compilarlo con gli strumenti moderni.

