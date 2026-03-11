Riforma del Tfs per i dipendenti pubblici novità sul pagamento dal 2027

Una riforma del Tfs per i dipendenti pubblici prevede novità sul pagamento a partire dal 2027. Attualmente, molti lavoratori pubblici devono attendere anche due o tre anni dopo la pensione per ricevere la liquidazione. La questione riguarda un’ampia platea di dipendenti pubblici che si trovano a dover affrontare tempi lunghi per il saldo finale.

Una vastissima platea di dipendenti pubblici attende la liquidazione anche due o tre anni, dopo la pensione. Ma la Corte Costituzionale ha appena lanciato una sorta di ultimatum allo Stato. La questione dei tempi di pagamento del trattamento di fine servizio (Tfs, equivalente al Tfr moderno) dei dipendenti pubblici è, infatti, tornata al centro del dibattito giuridico e politico. La Corte Costituzionale con la sentenza 252026 ha riconosciuto, ancora una volta, i problemi dell’attuale sistema, che prevede il pagamento differito, e spesso rateizzato, della liquidazione spettante ai lavoratori dopo il pensionamento. Tuttavia, la Consulta ha scelto una soluzione cauta. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

