Tfs statali un anno per cancellare il pagamento a rate | lo spiraglio per ottenere subito i soldi

Un anno di tempo per eliminare il pagamento a rate del TFS statali, con una scadenza fissata al 14 gennaio 2027. Entro quella data, le parti coinvolte devono trovare una soluzione, dato che sarà la Corte Costituzionale a decidere sulle misure in questione. La decisione riguarda la possibilità di ottenere subito i soldi invece di riceverli a rate.

Un anno di tempo. Anzi meno, visto che la soluzione dovrà essere trovata entro il 14 gennaio del 2027, giorno nel quale la Corte Costituzionale si riunirà per valutare le misure adottate dal governo e dal Parlamento. Per i 3,3 milioni di dipendenti pubblici si apre, per la prima volta, uno spiraglio concreto per ottenere immediatamente i soldi del Trattamento di fine rapporto una volta andati in pensione. Oggi gli statali devono attendere dai due ai sette anni per ottenere la propria liquidazione e, inoltre, il pagamento avviene a rate nel tempo. Le pronunce della Corte Costituzionale La Corte Costituzionale si è tornata a pronunciare per la... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Tfs subito agli statali, si riapre la partita. Ma l'Inps insiste per pagarlo a rateUn paio di settimane, probabilmente non di più, e la Corte Costituzionale tornerà a pronunciarsi sui tempi di liquidazione del trattamento di fine...

