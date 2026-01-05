Docenti e ATA quando viene pagata la liquidazione dopo la pensione Tempi e modalità per il TFR TFS Pillole di Question Time

Nel question time del 30 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, si è affrontato il tema dei tempi e delle modalità di pagamento della liquidazione (TFR/TFS) per docenti e personale ATA in pensione. L’evento, condotto da Andrea Carlino con ospite Francesco Sciandrone della Uil Scuola Rua, ha fornito chiarimenti sulle tempistiche di liquidazione e le procedure applicate, offrendo informazioni utili per chi si appresta a lasciare il servizio.

Nel question time del 30 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Francesco Sciandrone (Uil Scuola Rua), si è parlato anche dei tempi di erogazione della liquidazione per il personale scolastico che va in pensione. Un focus particolare è stato dedicato al pagamento del TFR (Trattamento di Fine Rapporto) o TFS (Trattamento di Fine Servizio), a seconda del regime di appartenenza.

Tredicesima NoiPA, una parte di docenti e ATA avrà l’accredito in ritardo: emissione speciale dopo il 16 dicembre - La tredicesima mensilità per il personale scolastico gestito da NoiPA viene normalmente accreditata a metà dicembre. msn.com

Stipendi docenti e ATA in aumento ad aprile 2025, ma manca il taglio del cuneo fiscale - Busta paga più ricca ad aprile per i docenti e il personale ATA: NoiPa applicherà nel cedolino del mese l’indennità di vacanza contrattuale per il triennio 2025/2027. notizie.tiscali.it

Aumenti e arretrati stipendi docenti e ATA, quando arriveranno? Quale differenza tra lordo e netto?

Guardo i titoli dei corsi di formazione per docenti e mi viene lo sconforto. Metodologie didattiche, intelligenza artificiale, agenda 2030, cose in inglese che non so cosa sono... Tutto bello, nobile e necessario. Li faccio, giuro. Ma io vorrei studiare. Io vorrei tornar - facebook.com facebook

