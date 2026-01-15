Terremoto in Italia scossa di magnitudo 4.3

Un terremoto di magnitudo 4.3 ha colpito l’Italia, causando timori tra la popolazione. La scossa, avvertita in diverse zone, ha interrotto il normale svolgimento delle attività quotidiane. Sebbene molte persone non abbiano percepito direttamente il movimento, l’evento ha richiesto l’attenzione delle autorità e delle squadre di emergenza. È importante seguire le indicazioni ufficiali per garantire la sicurezza di tutti.

Un moto improvviso del pavimento, un rumore sordo che attraversa le stanze e interrompe il silenzio del mattino: così molti cittadini hanno descritto il risveglio di oggi, sebbene la maggior parte non abbia percepito direttamente la scossa. Nel cuore delle prime ore del giorno, mentre il Paese si preparava a entrare nella routine quotidiana, la terra ha nuovamente ricordato la propria instabilità con un evento sismico nel bacino ionico. Si è trattato di un terremoto di magnitudo 4.3, rilevato in area marina e monitorato in tempo reale dagli strumenti della rete nazionale.

Terremoto 4.3 nel Mar Ionio, scossa avvertita in Calabria - La scossa è stata avvertita in diverse località della Calabria. catanzaroinforma.it

Terremoto, due scosse in Romagna di magnitudo 4.3 e 4.1. Boato e gente in strada. Ritardi e treni cancellati - 3, con epicentro a 7 chilometri a sud ovest di Russi, in provincia di Ravenna. ilrestodelcarlino.it

