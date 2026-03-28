Terni movimenti a Cospea Village | così cambia la mappa delle attività commerciali Prossimo evento con Gabriel Garko

A Terni, nel centro commerciale Cospea Village, si registrano cambiamenti nelle attività commerciali con l’espansione del punto vendita Terranova, che ha preso il posto di Bata. Si tratta dell’ultimo intervento di rilievo nella struttura, che ha modificato la distribuzione degli spazi all’interno del centro. Nel frattempo, è previsto un prossimo evento con la partecipazione di Gabriel Garko.

Una espansione del punto vendita Terranova, che va ad occupare gli spazi di Bata. E’ questa la ultima quanto significativa novità che interessa il Cospea Village. Nei locali del centro commerciale infatti da qualche giorno capeggia l’insegna del brand dell’azienda di abbigliamento, laddove fino a qualche giorno fa era presente quella che richiamava il negozio di scarpe ed accessori. Una novità confermata alla redazione di www.ternitoday.it proprio per consentire l’ampliamento del punto vendita Terranova. Al momento non ci sono ulteriori dettagli sull’inaugurazione della parte che andrà ad occupare l’attività. In precedenza è stato portato a termine l’inventario di Bata, come comunicato con apposito cartello fuori dal locale. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Terni, movimenti a Cospea Village: così cambia la mappa delle attività commerciali. Prossimo evento con Gabriel Garko Articoli correlati Terni, settima edizione della Stra Cospea Village: “Gara che raccoglie il favore degli appassionati”Si disputa - domenica 15 marzo - la 7ª edizione dell’evento podistico Stra Cospea Village, con partenza alle ore 10 dal parcheggio del centro... Terni, settima edizione della Stra Cospea Village: Jean Marc Diomande e Mary Celi vincono per distacco FOTOUn successo per distacco al termine della settima edizione della Stra Cospea Village. Tutti gli aggiornamenti su Cospea Village Marco Masini a Terni: firmacopie al Cospea VillageMarco Masini dal palco dell’Ariston di Sanremo all’Instore tour che toccherà anche Terni. L’appuntamento al Cospea Village il 27 marzo alle 18. Masini incontrerà i fan e firmerà le copie del suo nuovo ... umbria24.it Terni, torna la Stra Cospea Village: percorsi da 10 e 5 km. Ecco come cambia la viabilitàdi Ma. Gi. Pen. Torna a Terni la settima edizione della Stra Cospea Village. L’appuntamento, promosso dall’associazione Myricae, domenica 15 marzo. Tre i percorsi: il primo la gara competitiva di 10 c ... umbria24.it