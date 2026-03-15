Terni settima edizione della Stra Cospea Village | Jean Marc Diomande e Mary Celi vincono per distacco FOTO

A Terni si è conclusa la settima edizione della Stra Cospea Village, con Jean Marc Diomande e Mary Celi che hanno vinto la gara di dieci chilometri con ampio margine. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi atleti, che si sono sfidati lungo il percorso cittadino. La corsa si è svolta senza incidenti e ha attirato l’attenzione di pubblico e organizzatori.

Un successo per distacco al termine della settima edizione della Stra Cospea Village. Gli atleti Jean Marc Diomande e Mary Cesi si sono aggiudicati la corsa podistica competitiva sulla distanza dei dieci chilometri. Il portacolori di #Iloverun Athletic Terni ha concluso con il tempo di 33’53” abbassando il crono dello scorso anno. Affermazione particolarmente significativa per Mary Celi (41’58”) iscritta alla Podistica Myricae che ha organizzato la manifestazione. A chiudere il podio maschile Nicola Pirilli e Marco Camilli. Al femminile invece Francesca Piergentili (recente vincitrice della Strasimeno 21 km) e Giada Gelonese. Hanno partecipato 219 atleti per la gara competitiva mentre 66 per la non competitiva. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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