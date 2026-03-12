Terni settima edizione della Stra Cospea Village | Gara che raccoglie il favore degli appassionati

Domenica 15 marzo si terrà a Terni la settima edizione della Stra Cospea Village, una gara podistica molto apprezzata dagli appassionati del settore. La corsa partirà alle ore 10 dal parcheggio del centro commerciale e coinvolgerà numerosi partecipanti provenienti dalla città e dintorni. L’evento, giunto alla sua settima edizione, ha ormai consolidato la sua tradizione nel calendario locale.

Si disputa - domenica 15 marzo - la 7ª edizione dell’evento podistico Stra Cospea Village, con partenza alle ore 10 dal parcheggio del centro commerciale. Sono previste la gara podistica competitiva di 10 chilometri, inserita nella XXXIII giornata podistica nazionale AICS “Corritalia – Insieme per i Beni Culturali e Ambientali” e nel circuito podistico AICS dei Borghi Umbri 2026, la passeggiata ecologica non competitiva di 10 chilometri e la passeggiata ecologica non competitiva di 5 chilometri. Nel 2025 la gara maschile fu vinta da Jean Marc Diomande Louaty con il tempo di 34:06. Al secondo posto si classificò Amedeo Danielli, seguito da Matteo Gresta, Nicola Lucciarini e Giuseppe Bigioni. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

