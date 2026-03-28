Terni Jonathan Monti | Giovani decisivi per rafforzare la costituzione Una lezione per la destra ma anche per la sinistra

A Terni, Jonathan Monti ha affermato che i giovani sono determinanti per rafforzare la Costituzione, rivolgendosi sia alla destra che alla sinistra. La vittoria del No, supportata da forze di centrosinistra, sindacati e associazioni come l'ANPI, viene commentata considerando diversi aspetti. Monti ha sottolineato l'importanza di questa vittoria e il ruolo dei giovani nel contesto politico e sociale.

“La grande vittoria del No, sostenuto dalle forze del centrosinistra, dai sindacati e da tante associazioni a partire dall’ANPI, va valutato da più punti di vista. L’ultimo mese di campagna referendaria ha visto il prevalere di una competizione sul piano politico, che si è conclusa con una affluenza ben più alta di quella prevista dagli analisti, ed una netta sconfitta del governo di Giorgia Meloni con due milioni di voti di differenza. In particolare, sono importanti due riflessioni. Una riguarda il fatto che un elettore di destra su sette ha votato No. Un No di preservazione Costituzionale, che ha rifiutato il merito della riforma, e che ha ribadito il principio che le regole di una democrazia debbono essere fatte in maniera condivisa, e non in modo arrogante e unilaterale. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Terni, Jonathan Monti: “Giovani decisivi per rafforzare la costituzione. Una lezione per la destra ma anche per la sinistra” Articoli correlati Senza una vera destra liberale ed europea, anche la sinistra si deformaIn Italia una destra liberale e conservatrice, sul modello europeo, non si è mai davvero consolidata. Leggi anche: La lezione di Bocelli, doccia gelata sulla sinistra del No: voto Sì al referendum nel nome di Falcone e di chi ama la Costituzione