Con il referendum imminente, il cantante Andrea Bocelli ha annunciato che voterà Sì, sostenendo la sua posizione nel nome di Falcone e dei valori della Costituzione. La sua decisione ha suscitato reazioni e discussioni tra chi si oppone e chi invece condivide la sua opinione. La scelta di Bocelli si inserisce in un clima di confronto acceso sull’esito del voto.

Col referendum alle porte, Andrea Bocelli si schiera e annuncia che voterà Sì. Una scelta di campo, un voto di coscienza, il verdetto personale di un grande della cultura italiana che spiazza la sinistra e il fronte del No che si arrampica ai soliti noti per sponsorizzare immobilismo e consolidare lo status quo. E in un’intervista a Il Giornale spiega e argomenta convintamente perché. Asserendo tra l’altro: «Il rischio è che il voto si basi su simpatie o antipatie politiche. Pur essendo laureato in legge, io stesso non mi sento in grado di esprimere un giudizio serio e consapevole. Per questo mi affido al parere di giuristi di valore che hanno affrontato l’argomento con competenza e onestà intellettuale come Giovanni Falcone e Antonio Di Pietro ». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La lezione di Bocelli, doccia gelata sulla sinistra del No: voto Sì al referendum nel nome di Falcone e di chi ama la Costituzione

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