Calciomercato Ternana avanza la trattativa per Zan Majer Fine settimana di ‘riposo’ | si avvicina la discussione del ricorso sulla penalizzazione

La Ternana prosegue le trattative per l’acquisto di Zan Majer, mentre si avvicina la discussione del ricorso sulla penalizzazione. Nel fine settimana senza partite di campionato, la squadra si concentra sulle questioni amministrative e sugli sviluppi del calciomercato, in attesa di riprendere il campo nella prossima giornata del girone B di Serie C.

Fine settimana senza partite di campionato per la Ternana, che ha osservato il turno di riposo nella terza giornata del girone di ritorno del campionato di Serie C girone B. Infatti, era la giornata in cui per le Fere era calendarizzata la sfida contro il Rimini, formazione poi estromessa dal.

Ternana, sessione di mercato in ‘bilico’, ricorso sulla penalizzazione ed analisi analitica su ‘Stadio-clinica’

La Ternana si trova in una fase cruciale della sua sessione di mercato, tra incertezze e decisioni strategiche. La società, sotto scrutinio per la penalizzazione, ha deciso di presentare ricorso, mentre analisi dettagliate evidenziano l’ampia libertà di manovra gestita dalla famiglia Rizzo, fondamentale per il futuro del club.

Calciomercato Ternana, Durmush e Bianay in partenza. Obiettivo primario Majer: al lavoro per trovare la soluzione

La Ternana si appresta a completare due operazioni in uscita con Bianay, Balcot e Mert Durmush in partenza. La società lavora inoltre per definire il trasferimento di Majer, che rappresenta l’obiettivo principale del calciomercato. La situazione è in fase di finalizzazione, con l’intento di ottimizzare la rosa in vista delle prossime sfide.

