Tentorio è stato il sindaco di tutti | era un grande lavoratore e un signore d’altri tempi

Un uomo che ha ricoperto il ruolo di sindaco per diversi anni viene ricordato per il suo impegno e il suo stile. Le testimonianze indicano che era molto dedito al lavoro e considerato una figura rispettata. Sono state condivise anche parole di stima per la sua persona, che lo descrivono come un signore d’altri tempi.

“Ho lavorato al fianco di Franco Tentorio diversi anni e conservo tantissimi bei ricordi. È stato davvero il sindaco di tutti, era un grande lavoratore e un signore d’altri tempi”. Così Tullia Vecchi, storica segretaria dell’ex sindaco di Bergamo scomparso nella tarda mattinata di venerdì 27 marzo, ricorda le sue qualità umane e l’impegno politico. La notizia, giunta in maniera improvvisa, l’ha inevitabilmente colpita suscitando sgomento. Tullia Vecchi spiega: “Sono molto commossa. Abbiamo lavorato fianco a fianco per dieci anni: durante l’amministrazione Veneziani facevo parte della segreteria del Comune, poi quando Franco Tentorio divenne sindaco io ero in pensione ma lui ha voluto richiamarmi e mi ha conferito l’incarico di sua segretaria perché avevamo collaborato molto bene e nutrivamo una profonda fiducia reciproca. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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