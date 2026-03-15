Malaisi era un uomo d’altri tempi

A Montecosaro si piangono le vittime di un incidente stradale avvenuto venerdì sera intorno alle 21 lungo via Roma, vicino al centro funerario. Claudio Malaisi, uomo di 81 anni, è stato investito da una Seat Arona mentre attraversava la strada. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto tra amici e conoscenti, che ricordano con affetto l’uomo.

Grande cordoglio a Montecosaro per la scomparsa di Claudio Malaisi. L’uomo, 81 anni, è stato investito da una Seat Arona in transito lungo via Roma, nei pressi del centro funerario, intorno alle 21 di venerdì. Un impatto violento che purtroppo non ha lasciato scampo al povero Malaisi, e a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione operati dal personale della Croce verde Morrovalle e Montecosaro, arrivati sul luogo dell’investimento pochi istanti dopo perché, casualmente, in ambulanza stavano percorrendo quella stessa strada. Il conducente dell’auto, un 34enne di Morrovalle, è stato iscritto dalla procura al registro degli indagati per l’accusa di omicidio stradale, come avviene da prassi in questi casi, in attesa di chiarire la dinamica di quanto accaduto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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MONTECOSARO - Claudio Malaisi, 81 anni, ieri è morto in un incidente stradale. Il ricordo del nipote Reano Malaisi, ex sindaco: «Trascorreva le giornate andando a trovare amici e negozianti. Qui ha saputo costruirsi il suo universo. Passava ore nelle barberi facebook