Sanità 4.0 asse Clinica Ruesch-Qwince | assistenza e monitoraggio da remoto

La Clinica Ruesch di Napoli annuncia una nuova collaborazione con Qwince, azienda italiana specializzata in tecnologia sanitaria. L’obiettivo è portare l’assistenza e il monitoraggio da remoto ai pazienti, segnando un passo importante verso la Sanità 4.0. La partnership punta a migliorare i servizi sanitari e a rendere più efficiente la gestione delle cure, sfruttando le innovazioni digitali.

La Clinica Ruesch, punto di riferimento per la sanità napoletana dal 1919, annuncia oggi una partnership strategica con Qwince, azienda italiana specializzata in tecnologie e servizi per la sanità digitale. Grazie a questo accordo, la Clinica Ruesch adotta la tecnologia e i servizi ConCura per potenziare il suo storico servizio di assistenza domiciliare infermieristica, integrando un modello di monitoraggio proattivo da remoto che definisce un nuovo standard di cura per il paziente. Questa iniziativa nasce per rispondere a una delle sfide del nostro tempo, ossia garantire continuità, sicurezza ed efficacia all'assistenza fuori dalle mura dell'ospedale.

