Tenta rapina nel bar armato di stecca da biliardo | 36enne arrestato dai carabinieri

Una notte di paura a Villa Literno, dove un uomo di 36 anni ha tentato di rapinare un bar armato di stecca da biliardo. I carabinieri sono intervenuti in fretta e lo hanno arrestato sul posto, impedendo che la situazione degenerasse. Ora si trova in caserma in attesa di essere ascoltato.

Attimi di forte tensione nella notte a Villa Literno, dove il pronto intervento dei Carabinieri della locale Stazione ha permesso di sventare una rapina all'interno di un bar del centro cittadino e di assicurare alla giustizia il presunto responsabile.I fatti si sono verificati lungo Corso.

