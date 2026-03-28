Nella maggioranza di centrodestra a Forlì si registrano tensioni dopo le dichiarazioni di un consigliere comunale della Lega, Marco Catalano, che ha sollevato la necessità di un confronto sulla presenza di una lista civica. La discussione si è intensificata con le parole di Bentivogli, anche lui della Lega, che ha criticato la lista civica, portando a un confronto aperto tra le forze politiche coinvolte.

Dopo l'intervento del consigliere comunale della Lega, Marco Catalano, si accende il dibattito politico all’interno della maggioranza di centrodestra a Forlì. Albert Bentivogli, capogruppo del Carroccio in consiglio comunale, denuncia “una discrasia politica lampante”: nel mirino il capogruppo della lista civica Forlì Cambia, Leonardo Gallozzi. “L’uscita del mio consigliere comunale e provinciale Marco Catalano ha un fondo di verità sacrosanta almeno per quelli che sono i fatti passati durante la campagna elettorale regionale quando il capogruppo della lista civica nonché segretario comunale di Italia Viva ha fatto campagna elettorale per De Pascale nonostante sieda nei banchi della maggioranza forlivese di centro destra - esordisce Bentivogli -. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Tensioni nella maggioranza, Bentivogli (Lega) mette nel mirino la lista civica: "Serve un confronto"

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