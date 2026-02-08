Provinciali presentata la lista ‘Sannio Insieme | la civica che include Lega e Noi Moderati

Questa mattina è stata presentata ufficialmente la lista ‘Sannio Insieme’ per le provinciali di Benevento. La civica raccoglie Lega e Noi Moderati e punta a conquistare qualche seggio in Consiglio Provinciale. I candidati sono pronti, e ora si aspetta solo il voto degli elettori.

Tempo di lettura: < 1 minuto Va a definirsi il quadro delle liste presentate alla Rocca dei Rettori per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Benevento. Tra le compagini depositate figura anche "Sannio Insieme", la lista civica riconducibile a Domenico Parisi e caratterizzata dalla presenza di amministratori locali, tra cui esponenti vicini alla Lega. Dieci i candidati inseriti nella lista: Mauro De Ieso – Sindaco Pasquale Viscusi – Sindaco Silvio Falato – Consigliere comunale Lucio Mucciacciaro – Consigliere comunale Maria De Nitto – Consigliere comunale Filippo Palma – Consigliere comunale Emanuela Barone – Consigliere comunale Alfredo Lavorgna – Consigliere comunale Giulia Guerrera – Consigliere comunale Maria Assunta Iesce -Consigliere comunale Con la presentazione di "Sannio Insieme" si arricchisce ulteriormente il panorama politico della competizione provinciale, delineando uno scenario articolato in vista del voto per il rinnovo dell'assise.

