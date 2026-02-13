Striscioni del sindacato degli studenti davanti a sette scuole di Bergamo | La scuola è antifascismo

A Bergamo, il sindacato degli studenti Unione degli Studenti ha affisso sette striscioni con la scritta “La scuola è antifascismo” davanti a scuole superiori, per protestare contro le prese di posizione di alcuni gruppi di estrema destra che hanno tentato di organizzare iniziative nei giorni scorsi.

Bergamo. "La Scuola è Antifascismo". Questo il messaggio esposto sugli striscioni appesi dal sindacato studentesco Unione degli Studenti davanti a sette scuole superiori della città. Comparsi tra mercoledì 11 e venerdì 13 febbraio, gli striscioni sono stati appesi davanti al Centro Studi Leonardo da Vinci in via Moroni e ai licei Secco Suardo, Sarpi, Falcone e Manzù con le rispettive succursali. L'azione di protesta arriva come reazione ai manifesti affissi fuori dalle scuole da Azione Studentesca, storico movimento studentesco di estrema destra ricostituito nel 2016 come organizzazione studentesca della giovanile di Fratelli d'Italia.