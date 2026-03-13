Acea multata | 2 milioni per contratti luce e gas fraudolenti

Il Garante per la protezione dei dati personali ha deciso di multare Acea Energia con una sanzione di due milioni di euro, accusandola di aver adottato pratiche commerciali scorrette relative ai contratti di luce e gas. La decisione riguarda specificamente comportamenti ritenuti fraudolenti nel settore delle forniture energetiche. La multa è stata comunicata ufficialmente e si riferisce alle attività svolte dall’azienda nel campo delle offerte ai clienti.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha inflitto una sanzione di due milioni di euro ad Acea Energia per pratiche commerciali scorrette. L'Authority ha rilevato l'attivazione fraudolenta di contratti luce e gas tramite agenti porta a porta che agivano all'insaputa degli utenti. La violazione riguarda principalmente l'acquisizione illecita di documenti d'identità e l'apposizione di firme false su moduli contrattuali mai richiesti dai clienti. Questo caso evidenzia le falle nei sistemi di controllo interno della società energetica, incapaci di fermare un modus operandi sistematico. L'impatto delle sanzioni sulla governance aziendale. La multa da due milioni rappresenta non solo una penalità economica, ma un segnale forte rivolto alla gestione interna di Acea Energia.