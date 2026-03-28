Telecomunicazioni alla Cittadella Galileiana la conferenza ' Dalle reti a pacchetto all' intelligenza artificiale in rete'
Giovedì 2 aprile si svolge la seconda giornata del ciclo di conferenze dedicato alle evoluzioni nelle telecomunicazioni, organizzato presso la Cittadella galileiana in occasione della mostra ‘150 anni di telefonia’. L’evento si tiene nei locali del padiglione C1, in via Nicola Pisano 12, e fa parte di un calendario iniziato il 17 marzo. La conferenza si concentra sul passaggio dalle reti a pacchetto all’intelligenza artificiale in rete.
Serviva davvero pubblicare il video dell'aggressione alla professoressa di francese? Giovedì 2 aprile prosegue il ciclo di conferenze organizzato nell’ambito della mostra ‘150 anni di telefonia’, allestita nei locali della Cittadella galileiana (padiglione C1, via Nicola Pisano 12) e visitabile dallo scorso 17 marzo. Il secondo dei tre appuntamenti dedicati all’evoluzione delle telecomunicazioni è ''La trasformazione delle telecomunicazioni: dalle reti a pacchetto all'intelligenza artificiale in rete', a cura di Stefano Giordano, professore ordinario di Ingegneria delle telecomunicazioni (ore 11). 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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