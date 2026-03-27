Telecomunicazioni alla Cittadella Galileiana la conferenza ‘Pisa | dove nasce il futuro’

Sabato 28 marzo si apre il ciclo di conferenze presso la Cittadella galileiana, in occasione della mostra ‘150 anni di telefonia’. L’evento si svolge nei locali del padiglione C1, in via Nicola Pisano 12, e si inserisce nell’ambito di un’esposizione che è stata inaugurata il 17 marzo. La rassegna si concentra sul tema delle telecomunicazioni e sui progressi nel settore.

L'exploit di La7, una rete che dipende dagli umori della politica. Nel bene e nel male Sabato 28 marzo prende il via il ciclo di conferenze organizzato nell’ambito della mostra ‘150 anni di telefonia’, allestita nei locali della Cittadella galileiana (padiglione C1, via Nicola Pisano 12) e visitabile dallo scorso 17 marzo. Il primo dei tre appuntamenti dedicati all’evoluzione delle telecomunicazioni è ‘Pisa: dove nasce il futuro’ alle 11, tenuto da Filippo Giannetti, professore associato di Ingegneria delle telecomunicazioni. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Telecomunicazioni, alla Cittadella Galileiana la conferenza ‘Pisa: dove nasce il futuro’ Articoli correlati Cultura: ciclo di conferenze sulla mostra '150 anni di telefonia' alla Cittadella galileianaPrende il via il programma di conferenze organizzato nell’ambito della mostra ‘150 anni di telefonia’, allestita nei locali della Cittadella... Fusione Fastweb-Vodafone, nasce il nuovo gigante delle telecomunicazioni in ItaliaDal 1° gennaio 2026 un’unica realtà con 20 milioni di linee mobili, rete 5G all’87% e infrastruttura in fibra su 74mila km: la nuova Fastweb punta a... Tutti gli aggiornamenti su Cittadella Galileiana Discussioni sull' argomento Cultura, al via il ciclo di conferenze alla mostra 150 anni di telefonia alla Cittadella Galileiana; Alla Cittadella Galileiana la mostra 150 Anni di Telefonia: un viaggio nella storia della comunicazione; Alla Cittadella Galileiana la mostra '150 Anni di Telefonia'; Telefonia La storia in città. Parte il ciclo di conferenze a 150 anni di telefonia alla Cittadella GalileianaPrende il via il programma di conferenze organizzato nell’ambito della mostra 150 anni di telefonia, allestita nei locali della Cittadella ... gonews.it Il telefono compie 150 anni! La storia della telefonia in esposizione alla Cittadella Galileiana fino al 18 aprile! Informazioni turismo.pisa.it/eventi/150-ann… La mostra è organizzata dal Circolo Filatelico Numismatico Iconografico Pisano in collaborazione x.com >>>Pisa, alla Cittadella Galileiana una grande mostra per celebrare i 150 anni dalla nascita della telefonia - facebook.com facebook