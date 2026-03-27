A partire da ieri, nella Cittadella galileiana è iniziato un ciclo di conferenze dedicato alla mostra '150 anni di telefonia'. La mostra, aperta al pubblico dal 17 marzo, si trova nel padiglione C1 in via Nicola Pisano 12. Le conferenze proseguiranno nei prossimi giorni e approfondiranno vari aspetti legati alla storia e allo sviluppo della telefonia.

Prende il via il programma di conferenze organizzato nell’ambito della mostra ‘150 anni di telefonia’, allestita nei locali della Cittadella galileiana (padiglione C1, via Nicola Pisano 12) e visitabile dallo scorso 17 marzo. Tre appuntamenti, in programma tra fine marzo e metà aprile, accompagneranno il pubblico in un percorso di approfondimento dedicato all’evoluzione delle telecomunicazioni, con la partecipazione di esperti del settore. L’esposizione, organizzata dal Circolo Filatelico Numismatico Iconografico Pisano con il patrocinio di Comune di Pisa, Provincia di Pisa, Università di Pisa e Marconi Labs Coltano, e curata da Marcello Cecconi, celebra il 150° anniversario del primo telefono brevettato da Alexander Graham Bell, con un focus speciale dedicato ai 50 anni della prima scheda telefonica. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

© Pisatoday.it - Cultura: ciclo di conferenze sulla mostra '150 anni di telefonia' alla Cittadella galileiana

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