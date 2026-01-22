Al presidente del Biondo Giovanni Puglisi il premio Forum delle associazioni

Il presidente del Biondo Giovanni Puglisi ha ricevuto il premio del “Forum delle associazioni Palermo”. Questa cerimonia, organizzata dal raggruppamento di associazioni tra cui Anisa, Italia Nostra e Touring Club Italiano, riconosce ogni anno personalità che hanno contribuito attivamente alla vita sociale, culturale ed economica della città. Il riconoscimento evidenzia l’impegno nel valorizzare il patrimonio e la comunità palermitana, rafforzando il ruolo delle associazioni locali.

Il “Forum delle associazioni Palermo” – di cui fanno parte Anisa, Italia Nostra, Salvare Palermo, Salvare Mondello, Settimana delle Culture, Touring Club Italiano, Comitato Centro Storico – assegna ogni anno un premio a “personalità che abbiano partecipato alla vita sociale, artistica, economica.🔗 Leggi su Palermotoday.it Vent'anni del Premio Puglisi, assegnati i riconoscimenti in un Teatro Politeama gremitoCelebrata al Teatro Politeama, la 20ª edizione del Premio internazionale Padre Pino Puglisi ha riconosciuto figure esemplari, sottolineando valori di equità e umanità. Leggi anche: Al via Forum Risk : taglio del nastro con il presidente Giani Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Argomenti discussi: Fiorello risponde (ironico) a Meloni: La assumiamo, però in nero. Non vuole apparire in video; Fiorello replica alla battuta di Meloni: Giorgia ti assumo; Cantieri navali, il bacino da 150 mila tonnellate prende forma: sarà completato in mille giorni; Palermo. TEATRO BIONDO: debutta Argo con la regia di Serena Sinigaglia. Al presidente del Biondo Giovanni Puglisi il premio Forum delle associazioniAssegnato a personalità che abbiano partecipato alla vita sociale, artistica, economica, scientifica. Commozione e orgoglio, mi sprona a continuare il mio lavoro ... palermotoday.it Si insedia Santoro, nuovo direttore del teatro Biondo di PalermoHo accolto con emozione e sincera gratitudine la comunicazione della mia nomina a direttore del Teatro Biondo da parte del presidente Giovanni Puglisi. Ringrazio il Consiglio di amministrazione, ... ansa.it Forum di Davos il salotto della finanza mondiale. Purtroppo “il biondo” parla anche oggi. Che dirà Dipende da come gli gireranno le rotelle. #TrumpNews - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.