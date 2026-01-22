Al presidente del Biondo Giovanni Puglisi il premio Forum delle associazioni

Il presidente del Biondo Giovanni Puglisi ha ricevuto il premio del “Forum delle associazioni Palermo”. Questa cerimonia, organizzata dal raggruppamento di associazioni tra cui Anisa, Italia Nostra e Touring Club Italiano, riconosce ogni anno personalità che hanno contribuito attivamente alla vita sociale, culturale ed economica della città. Il riconoscimento evidenzia l’impegno nel valorizzare il patrimonio e la comunità palermitana, rafforzando il ruolo delle associazioni locali.

Il “Forum delle associazioni Palermo” – di cui fanno parte Anisa, Italia Nostra, Salvare Palermo, Salvare Mondello, Settimana delle Culture, Touring Club Italiano, Comitato Centro Storico – assegna ogni anno un premio a “personalità che abbiano partecipato alla vita sociale, artistica, economica.🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

