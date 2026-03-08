Busta paga di marzo arrivano gli aumenti | quanto si risparmia con la nuova tassa piatta

A partire dalla busta paga di marzo 2026, entra in vigore una nuova tassa del 5% sugli aumenti derivanti dai rinnovi contrattuali. Questa misura riguarda i lavoratori con redditi fino a 33mila euro e permette di risparmiare tra i 190 e gli 850 euro all’anno. La modifica fiscale interessa i dipendenti interessati da contratti di lavoro rinnovati o aggiornati.

Con la busta paga di marzo 2026 arriva la tassa piatta del 5% sugli aumenti da rinnovi contrattuali. Risparmi da 190 a 850 euro l'anno per redditi fino a 33mila euro. Con i cedolini di marzo arriva una novità concreta per milioni di lavoratori dipendenti. La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto un'imposta sostitutiva del 5% sugli aumenti derivanti dai rinnovi contrattuali, una misura che vale tra i 190 e gli 850 euro netti l'anno per chi ha un reddito non superiore a 33mila euro. Sono i numeri elaborati dagli esperti della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, in vista della prima applicazione dello sgravio. A rendere operativa la misura è stata una circolare dell'Agenzia delle Entrate di fine febbraio, che ha chiarito le modalità applicative della tassazione agevolata. 🔗 Leggi su 2anews.it

